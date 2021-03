F1, Verstappen chiude in testa la prima giornata di test in Bahrain

Max Verstappen chiude in testa la prima giornata di test in Bahrain. L'olandesino ha realizzato la migliore prestazione in 1’30″674. La RB16B è stata insieme alla McLaren la monoposto che non ha avuto problemi. In difficoltà Mercedes e Ferrari. Il lavoro in pista al pomeriggio è stato condizionato da una tempesta di sabbia che ha letteralmente sporcato l'asfalto. Domani si torna in pista per la seconda giornata di prove.