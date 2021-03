Fedez e Francesca Michielin: ''Chiamami per nome'' è il singolo più venduto della settimana

MILANO - Dopo Sanremo 'Chiamami per nome' domina la classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti della settimana. Il nuovo singolo di Francesca Michielin e Fedez arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, in poco più di una settimana ha già raggiunto importanti risultati.

La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #3 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, a più di una settimana dall’uscita è ancora in top20 in tendenza su YouTube/Vevo e ha già raggiunto 9 milioni di visualizzazioni.

Il brano, pubblicato per Sony Music, è scritto da Francesca Michielin, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale, nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e una fortunata collaborazione artistica e segna l’atteso ritorno dei due artisti, che si esibiscono di nuovo insieme dopo i grandi successi di Magnifico e Cigno Nero.

Il video, nato da un’idea di Francesca e Federico e diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts! vuole richiamare l’attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, duramente provato da mesi di chiusura imposta dall’emergenza sanitaria. Francesca Michielin e Fedez cantano dai palchi dei teatri milanesi (Teatro degli Arcimboldi, Teatro Menotti, Teatro Gerolamo e Teatro alla Scala) ormai chiusi da più di un anno e sono protagonisti di un piano sequenza assieme agli addetti ai lavori che, in tutta sicurezza, lavorano per mettere in scena uno spettacolo di cui diventano l’unico pubblico ad ora possibile.