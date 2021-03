Fabrizio Corona, ''In ospedale sta facendo lo sciopero della fame e della sete''

(via Fabrizio Corona Fb)

MILANO - Non c'è pace per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che, dopo aver appreso di dover tornare in carcere, si è ferito procurandosi dei tagli ai polsi e sulle braccia. Ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, Corona si rifiuta di mangiare e bere.Da un comunicato stampa pubblicato sul profilo Instagram di Fabrizio Corona si legge: “L’avvocato Cristina Morrone è appena andata all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di psichiatria 2. Ci ha riferito che Fabrizio sta facendo lo sciopero della fame e della sete e che lo continuerà a fare fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano”.Fabrizio Corona torna in carcere dopo che i magistrati li avevano imposto il divieto di utilizzare i social e di apparire in tv.