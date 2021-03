Festival di Sanremo, al via la prima serata: la scaletta degli artisti che si esibiranno

(Foto Ufficio Stampa Rai)

SANREMO - E' tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2021, questa sera su Rai 1 alle 20,40. Ad affiancare Amadeus sul palco saranno Matilda De Angelis e Fiorello.

Ecco gli ospiti: Achille Lauro, il Campione del Milan Zlatan Ibrahimovic, il vincitore dello scorso Festival Diodato, Loredana Bertè, Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato (con Stefano Di Battista). Arisa sarà la prima artista che si esibirà questa sera. In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival.



Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – stasera si esibirà Noemi.



Ecco la scaletta:





NUOVE PROPOSTE

Gaudiano

Elena Faggi

Avincola

Folcast

Campioni

BIG:

Arisa - "Potevi fare di più"

Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"

Aiello - "Ora"

Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"

Noemi - "Glicine"

Madame - "Voce"

Maneskin - "Zitti e buoni"

Ghemon - "Momento perfetto"

Coma_Cose - "Fiamme negli occhi"

Annalisa - "Dieci"

Francesco Renga - "Quando trovo te"

Fasma - "Parlami"