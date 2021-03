I migliori siti di giochi online

Uno dei più vecchi e

migliori casino online

, Leovegas Casino era precedentemente conosciuto come Casino-on-net quando è stato fondato nel 1997.

Fondato a Gibilterra dai fratelli Shaked, (Avi e Aaron Shaked), la mossa di stabilire un casino online ha avuto un'enorme impressione sull'industria del gioco.

I fratelli israeliani sono stati i pionieri di una rivoluzione con la creazione di un casino online che ha fatto appassionare i suoi clienti per l'incredibile esperienza di gioco e la facilità d'uso. Con un'innumerevole varietà di giochi affascinanti e di alto livello, la piattaforma è diventata un enorme successo in tutto il mondo, in un breve lasso di tempo. Su https://www.miglioricasinoonline.info/recensione-leo-vegas/ trovate una recensione più approfondita.

Uno dei più popolari casino online, Leovegas Casinos è cresciuto esponenzialmente dal suo inizio. Il rebranding da Casino-on-Net è avvenuto nel 2010 per mantenerlo in tandem con la completa identità del marchio del conglomerato Leovegas Holdings.

Premi

Il premiato casino online ha diversi onori e riconoscimenti prestigiosi e globali al suo attivo. Dopo aver vinto il premio TotallyGaming's Migliori Casino Online of the Year per cinque anni, Leovegas Casinos è stato anche riconosciuto come il miglior operatore di casino nel 2020.

Licenza USA

Il rinomato casino online ha anche un altro fiore all'occhiello, Leovegas è il primo casino online ad ottenere la licenza USA. La società di gioco d'azzardo online con sede nel Regno Unito (Gibilterra) ha firmato contratti con alcuni dei titani nel business del gioco d'azzardo come Ceasars Entertainments per fornire le sue offerte uniche negli Stati Uniti.

Leovegas Giochi

Questa destinazione di gioco one-stop offre ai suoi utenti un'esperienza di gioco superiore attraverso giochi emozionanti, dalla roulette alle slot online ai giochi in tempo reale. I giochi popolari disponibili attualmente su Leovegas sono:

• Slot machine online

• Blackjack

• Roulette

• Baccarat

• Video Poker

• Giochi da tavolo

• Gratta e vinci

• Casino dal vivo

Slot machine online

Le video slot di Leovegas hanno una grafica più grande della vita e strabiliante che può lasciare l'utente sbalordito e volerne di più. I giochi di slot hanno temi emozionanti e superbi effetti sonori da abbinare. Ancora più attraenti sono i jackpot che le slot offrono. Ideali sia per gli esperti che per i principianti, le slot del casino online sono estremamente facili da usare e possono essere padroneggiate facilmente con alcune semplici regole da seguire.

Le slot Leovegas vantano anche un contenuto unico della libreria del casino come nessun altro e hanno una collezione sempre mutevole e aggiornata di giochi di slot emozionanti, con aggiunte fatte spesso.

Alcuni dei giochi di slot includono:

• Starburst

• Ricchezze dell'arcobaleno

• Genio milionario.

• L'ascesa dei faraoni

• Un incubo su Elm Street

• Giro gemello

La parte migliore delle slot online sono i giochi unici, i jackpot giornalieri, i bonus grassi e i giri gratuiti.

Giochi di casino

I giochi di casino di Leovegas offrono oltre 1000 scelte e non c'è un solo momento di noia con le carte che si mescolano ogni secondo. Uno dei migliori casino online, Leovegas offre uno dei più grandi assortimenti di video poker e gratta e vinci che vengono aggiornati di anno in anno. Il gioco di casino più popolare nel Regno Unito è il Blackjack e Leovegas offre delle varianti esclusive. Oltre al Blackjack classico, Leovegas offre anche American Blackjack, Multihand Blackjack e Live Blackjack.

Ciò che rende Leovegas uno dei casino online più popolari è che fornisce anche ai suoi clienti guide online, blog, consigli e trucchi per padroneggiare il gioco.

Allo stesso modo, Leovegas offre anche una miriade di opzioni nella Roulette che vanno dalla Roulette Francese alla Roulette Europea alla Roulette Americana oltre alla Live Roulette.

Il popolare casino offre anche giochi di carte come Poker e Baccarat. Le opzioni di poker sono Jacks or Better, Deuces Wild, e All American Double Up. Offre anche il poker dal vivo.

Casino dal vivo

Leovegas offre agli utenti il brivido del gioco senza dover lasciare il comfort delle loro case. Per garantire un'esperienza di gioco completa, il casino online fornisce anche i servizi di abili croupier. I giochi del casino dal vivo includono:

• Blackjack dal vivo

• Baccarat dal vivo

• Casino Hold'em

• Poker a tre carte

• Caribbean Stud Poker

• Roulette dal vivo (americana e francese)

Un'altra caratteristica attraente per i clienti di Leovegas è che il casino offre palle bonus e premi giornalieri per migliorare l'esperienza del casino e portarla ad un altro livello. Il casino offre guide e strategie gratuite a coloro che vogliono imparare di più sul gioco o che cercano di migliorare il gioco.

Jackpots

Leovegas fornisce alcuni dei più attraenti jackpot giornalieri che assicurano la possibilità di vincere grandi somme di denaro. Il jackpot giornaliero paga ogni giorno prima di mezzanotte e poi ci sono i jackpot in comune.

Con un payout impressionante, le caratteristiche del gioco del jackpot includono: Wilds e scatters, giri gratis, Re-spins e giri bonus.

Le slot popolari che hanno jackpot su Leovegas sono:

• Genio milionario

• L'ascesa dei faraoni

• Ricchezze irlandesi

• Dei d'oro

Il casino online offre anche una versione mobile compatibile con i dispositivi iOS e Android.

Leovegas VIP Casino Club

Proprio come nel caso di un casino tradizionale, anche i casino online hanno la loro parte di clienti che vorrebbero accedere ai servizi premium e VIP. Leovegas accedi offre ai suoi clienti più elitari e fedeli premi unici e sontuosi e servizi eccezionali. Un membro di Leovegas accedi VIP Casino Club riceve un accesso esclusivo a tutti i marchi Leovegas accedi (Leovegas casino) e 777. Sono ricompensati con premi esuberanti che includono viaggi di lusso, gadget di fascia alta, gioielli e simili. Ospitano anche eventi stravaganti e forniscono loro accesso privato ad alcuni degli spettacoli più prestigiosi. Ci sono tre categorie VIP: VIP standard, VIP Gold e VIP Platinum.

Il sito del casino online ha anche blog e articoli elaborati e informativi che forniscono una visione del mondo del gioco e del gioco.

Bonus di benvenuto

Non è una sorpresa che Leovegas accedi sia uno dei siti di gioco online di maggior successo e popolarità a livello globale. Oltre alla vasta collezione di giochi e alla piattaforma user-friendly, il casino online attira i suoi utenti con incredibili bonus di benvenuto. I tipi di bonus sono il "Double your money bonus" e il bonus "Premium welcome package".

Goditi un divertimento senza fine e vinci bottini in abbondanza con il casino online Leovegas recensioni, il migliore nel settore.