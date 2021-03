Iren Luce Gas, le recensioni online sulle offerte e il servizio

Iren è uno, che copre una larga fetta della popolazione con la propria offerta. Le proposte per quanto riguarda la fornitura di Luce e Gas sono disponibili sul sito aziendale, che propone interessanti pacchetti differenziati tra loro. Valutare la soddisfazioneè il modo migliore per comprendere se effettivamente la proposta risponde alle esigenze del singolo utente.

Le recensioni online

Sono numerose le recensioni online di clienti Iren che si dicono soddisfatti del servizio ottenuto. Molti dei quali dichiarano di aver contattato il servizio clienti e di aver ottenuto l’assistenza necessaria. Oltre a questo, la peculiarità che più persone citano riguarda le tariffe proposte è che sono tra le più interessanti disponibili nel nostro Paese. Chiaramente ognuno deve ragionare considerando le proprie abitudini ed esigenze, ma le proposte Iren sono interessanti, ognuna offre poi caratteristiche che la rendono più o meno adatte alla singola realtà famigliare. Di particolare interesse sono oggi le tariffe per la fornitura di luce e di gas che mantengono fisso per 24 mesi il prezzo della componente energia. Visto che tale costo è in regolare aumento, poterlo fissare oggi per i prossimi 2 anni porta sicuramente a un bel risparmio in bolletta.

Cosa piace ai clienti soddisfatti

Come abbiamo detto, il primo elemento considerato da chi utilizza il fornitore Iren è il prezzo offerto, le tariffe proposte, infatti, sono particolarmente convenienti e vantaggiose. Oltre a questo Iren propone anche piani tariffari molto diversi tra di loro, che si concentrano su alcuni elementi essenziali. Tra i 4 pacchetti oggi disponibili, uno di questi consente di concentrarsi sui regali: fino a 100 euro di buono regalo Amazon; il pacchetto più casa invece offre in omaggio un dispositivo Echo Dot con Alexa; il pacchetto più cure destina 40 euro a progetti in difesa dell’infanzia per ogni cliente che lo sceglie. Chi invece preferisce spendere meno in assoluto dovrebbe scegliere il pacchetto più convenienza: 4 mesi di canone TV in omaggio, più fino al 20% di sconto per i clienti affezionati.

Iren e l’ecologia

Oggi sono sempre di più i consumatori che desiderano ridurre al minimo il proprio impatto ambientale. Sotto questo punto di vista Iren offre a tutti la possibilità di impiegare esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili. Si tratta di una proposta particolarmente interessante, visto che spesso l’energia elettrica che si utilizza nelle abitazioni è green solo per il 30-40%, mentre il resto proviene da centrali che utilizzano combustibili fossili.

I vantaggi per i clienti Iren

L’azienda propone ai propri clienti anche un pratico e-commerce, nel quale è possibile trovare prodotti e servizi esclusivi. Il negozio propone numerosi articoli, tra cui un kit di luci a LED, monopattini elettrici, termostati intelligenti e mille altri prodotti che rendono la vita quotidiana più semplice e comoda. Con un occhio di attenzione per il risparmio e per la sicurezza.