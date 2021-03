Juve Stabia-Bari: Carrera cerca il colpaccio

(via Ssc Bari Fb)

NICOLA ZUCCARO - Dopo l'1-0 nel derby interno contro il Foggia, per il Bari è già tempo di tornare in campo. Alle 17.30 di mercoledì 3 marzo i biancorossi affronteranno la Juve Stabia nella seconda trasferta della gestione tecnica affidata a Massimo Carrera e valida per il turno n.28 della Serie C 2020-21. Sul sintetico di Castellamare di Stabia, come dichiarato dallo stesso allenatore biancorosso alla vigilia dell'incontro, il Bari affronterà un avversario tosto.



Il blasone campano, reduce dall'1-0 esterno precedentemente ottenuto in quel di Bisceglie, in fatto di durezza fisico-agonistica si accredita quale avversario ben calato nel Girone C. Un dettaglio che il Bari dovrà prendere in esame per centrare la prima vittoria esterna della gestione tecnica affidata a Massimo Carrera e per poter sperare, ai fini del controsorpasso al secondo posto, in una sconfitta dell'Avellino.