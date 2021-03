Patenti e revisioni, cosa c'è da sapere sulla proroga

ROMA - Un regolamento europeo dà agli Stati la facoltà di rimandare alcune scadenze relative ai trasporti.La proroga vale 10 mesi, ma nel caso degli automobilisti italiani resta il nodo sull'applicazione per chi ha già ricevuto sanzioni.Per quanto riguarda le patenti, secondo, viene prolungata di 10 mesi la validità dei permessi di guida in scadenza tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Già lo scorso anno, il decreto Cura Italia aveva chiarito che non ci sarebbe stata alcuna proroga per chi non avesse rinnovato la patente prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il 31 gennaio 2020. In questo modo, si guadagna altro tempo rispetto alla scadenza dell’ultima proroga prevista in Italia fino al 30 aprile di quest’anno.Sul fronte delle revisioni obbligatorie delle auto, la proroga di 10 mesi interviene sulle verifiche che erano previste sempre tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Così facendo, vengono riempiti dei periodi lasciati scoperti dalle precedenti proroghe.