L'Isola dei famosi, chiusura di 'Parasite Island': Ubaldo e Fariba nuovi concorrenti

COLOGNO MONZESE (MI) - Lunedì 29 marzo in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.Dopo due settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Ma il loro non sarà l’unico arrivo a sorpresa sulla playa…Colpo di scena per l’eliminato di puntata – uno fra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma – che avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi.Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà il ritorno della leggendaria prova del fuoco: servirà a decidere chi sarà il leader della settimana. Il naufrago vincitore avrà il potere di indicare il nome del primo nominato della puntata.Nel corso della diretta il pubblico a casa scoprirà gli esiti dei controlli medici a cui è stato sottoposto Paul Gascoigne dopo l’infortunio subito la scorsa settimana.“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 1° aprile.