Nomina Generale Figliuolo, esulta Giorgia Meloni

L'esponente di uno dei partiti rimasti all'opposizioni ha colto l'occasione per rivendicare che la formazione politica da lei presieduta è stato l'unico soggetto a chiedere, sin dall'insediamento dell'attuale Governo, il cambio al vertice dell'organo commissariale e di fare luce su quelle zone d'ombra e su quelle anomalie risalenti alla precedente gestione.





Ma da leader di una formazione di destra, storicamente vicina alle Forze Armate italiane, Giorgia Meloni non ha risparmiato gli auguri di buon lavoro al Generale Francesco Paolo Figliuolo. Per questo delicato incarico - ha aggiunto Meloni - Fratelli d'Italia, quale forza politica rappresentativa l'opposizione costruttiva al Governo Draghi, mette a disposizione le idee, le proposte che saranno presentate in Parlamento.

"Bene ha fatto il presidente Mario Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l'emergenza COVID-19". All'indomani di questo avvicendamento alla guida della struttura governativa a esultare non è solo Forza Italia, Lega e Italia Viva, ma anche Fratelli d'Italia, per voce della sua presidente Giorgia Meloni.