Puglia: mercoledì la presentazione del premio letterario “Stefano Fumarulo”

BARI - Mercoledì 10 marzo, alle 11.00 nella sala “Di Jeso” della presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro, 31 – I piano) sarà presentata l’edizione 2021 del premio letterario in memoria di Stefano Fumarulo.In occasione del 25° anniversario della fondazione, l’associazione “Giovanni Falcone” celebra la memoria di Stefano Fumarulo, il giovane dirigente scomparso nell’aprile del 2017. “Una persona unica e speciale che ha dedicato tutta la sua vita alla tutela dei più deboli e alla difesa dei loro diritti”.Il premio è rivolto ai detenuti delle case circondariali di Puglia e Basilicata e il regolamento sarà presentato nell’occasione. Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Piero Rossi e il presidente dell’associazione “Giovanni Falcone”, Corrado Berardi.L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione “Giovanni Falcone” di Bari-Catino, Regione Puglia e Consiglio regionale della Puglia, Comune di Bari, Provveditorato di Puglia e Basilicata del Ministero della Giustizia, Casa Circondariale “Francesco Rucci” di Bari, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, associazione “Libera”, fondazione “Falcone”, associazione “Antigone”, associazione “Gens Nova” e la ANM di Bari.L’incontro si terrà nel rispetto delle regole anticovid, con un limitato accesso alla sala e con le prescrizioni di legge e potrà essere seguito in streaming al link: https://stream.lifesizecloud.com/extension/8062470/710827e3-9ea0-4f14-932e-b65aa9e6bbcf , che sarà attivato poco prima dell’inizio./