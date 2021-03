Rezza: "Seconda dose AstraZeneca nei tempi previsti"

ROMA - “Confidiamo che chi ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca riceverà la seconda nei tempi previsti”. E’ quanto afferma in un videomessaggio il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,, dopo la sospensione delle vaccinazioni anti-Covid con il siero AstraZeneca in tutta Italia, disposta dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Rezza riferisce inoltre che “l’Ema si riunirà a breve per chiarire ogni dubbio in modo da poter ripartire al più presto e in completa sicurezza con il vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale”.