Sardegna, si allontana zona bianca

Secondo la Fondazione Gimbe, nella settimana 17-23 marzo aumenta, inoltre, l’indicatore sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che arrivano ad essere 817, cioè più dei 50 per 100mila abitanti sotto i quali scatta la zona bianca (se mantenuto per tre settimane consecutive). Inoltre si registra un aumento del 40,4% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

CAGLIARI - La regione sempre più distante dalla zona bianca. I numeri sono tutti in crescita tranne le percentuali dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dove il numero resta stabile, con 200 posti letto occupati dei quali 173 in area medica (con una pressione rilevata all’11%) e 27 in terapia intensiva (12%). Si assiste invece ad un’impennata di nuovi contagi, 211 in 24 ore e sale anche il tasso di positività che, su 3546 tamponi effettuati, si attesta sul 5,9%.