ROMA - "Quando abbiamo dovuto prendere la decisione di chiudere le scuole non è stato facile. E' stata una scelta difficile ma responsabile perché la variante inglese colpisce i più giovani". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso di un convegno in Senato. "Ritorno a scuola entro Pasqua? La responsabilità non è solo del governo, ma è di tutto il Paese".