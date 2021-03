Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 9-1 fuori casa con la Juventus

(Credits Pink Bari Calcio)

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciassettesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 9-1 fuori casa con la Juventus. Nel primo tempo all’11’ le bianconere passano in vantaggio con la svedese Lina Hurtig, tiro in diagonale. Al 21’ raddoppia l’altra svedese Linda Sembrant, tiro di destro. Nel secondo tempo all’11’ la terza rete della Juventus. La norvegese Marthe Enlid devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Cristiana Girelli. Al 16’ la Pink Bari segna con la svedese Emelie Helmvall, tiro da pochi metri su passaggio di Elisa Carravetta.

Al 18’ Cristiana Girelli di testa realizza il quarto gol delle bianconere. Al 20’ la ceca Andrea Staskova di sinistro consente alla Juve di segnare la quinta rete. Al 24’ Cristiana Girelli con una rovesciata permette alle bianconere di andare in gol per la sesta volta. Al 27’ Cristiana Girelli di destro realizza la settima rete. Al 36’ Cecilia Salvai di testa segna l’ottavo gol. Al 42’ Cristiana Girelli di testa consente alla Juve di andare in rete per la nona volta. La Pink Bari è ultima in classifica con 3 punti. La Juve è prima a 51 punti. Il Milan vince 4-1 fuori casa con l’Inter nel derby ed è secondo con 45 punti.

La Roma supera 2-0 in casa il San Marino. La Fiorentina si impone 2-0 a Verona. Il Sassuolo vince 5-1 in trasferta con la Florentia San Gimignano. L’ Empoli pareggia 3-3 a Napoli. Nella diciottesima giornata, dopo la sosta per la Pasqua e per l’amichevole dell’Italia con l’Irlanda del 13 Aprile, la Pink Bari giocherà domenica 18 Aprile a Bitetto contro l’ Inter.