Come recuperare dati danneggiati dal disco rigido

Chissà quante volte ci sarà capitato, di esserci fatti prendere dalla disperazione per aver cancellato inavvertitamente tutti i dati dal nostro hard disk, credendo di aver perso per sempre dati personali o file importanti per il lavoro, o che il nostro disco rigido esterno si sia danneggiato in maniera grave. Fortunatamente, nonostante i problemi del disco rigido, i dati possono essere recuperabili grazie a molti programmi che ormai circolano in rete, ma se si vuole un risultato garantito al 100%, bisogna affidarsi a società leader del settore come Wordershare , che grazie ai suoi software Recoverit, riesce a soddisfare oltre 50 mila clienti in tutto il mondo.Le innovazioni di Recoverit, permette di avere alla Wondershare una tecnologia che permette di sviluppare programmi considerati uno dei migliori per il recupero completo del file originale, tra cui video, che possano essere persi, formattati o corrotti. Questo avviene tramite la scansione in anteprima del file prima che questo venga recuperato. Per quanto riguarda i video, la versione 9.5 del Ricoverit, permette di riparare i video danneggiati scansionando e raccogliendo fino ad un unire i frame dei video corrotti fino a recuperarli, mentre, permette di recuperare più di 1000 formati di file, creando un supporto di avvio, in caso di arresto anomalo del Pc che consenta al fruitore, di recuperare e salvare i dati da un pc danneggiato grazie alla creazione di un'unità di avvio per permettere l'avvio del computer danneggiato e accedere ai dati.Il problema del recupero dati, può anche essere causato dal malfunzionamento dell' hard disk esterno , che può essere superato con l'utilizzo il Recoverit Recupero Dati, che risulta essere il miglior software per il recupero di tutti i tipi di dati da foto, audio, musica, e-mail persi o cancellati da qualsiasi dispositivo di archiviazione in modo efficace, sicuro e completo, da qualsiasi tipo di dispositivo di archiviazione, supportato da tutti i sistemi operativi come Windows o Mac. Recoverit Recupero Dati, è efficace anche nel recupero dei dati per tutte quelle memorie esterne non rilevati dal pc, basta seguire pochi passi selezionando l'opzione "Recupero Dispositivi Esterni".Il software Recoverit, Wondershare Recupero Dati , permette il recupero di tutti i dati per i disco non iniziato senza nessun sforzo o rischio, l'importante è però che prima di utilizzare il software è importante sapere che non bisogna formattare o inizializzare un file dove sia comparsa sul pc la scritta: "Unità Raw non è inizializzata", "Formattare Unità" e "Impossibile accedere all’unità", per evitare che possa venire sovrascritto il disco rigido.Una volta accertatosi di questo, si può procedere a lanciare il softaware Recoverit, selezionando la voce "Recupero Partizione Persa", così facendo sarà possibile recuperare i dati di una ripartizione eliminata, inaccessibile o nascosta per poi iniziare la scansione, dopo aver selezionato la partizione in cui i dati potrebbero essere stati persi od eliminati. Una volta terminato il processo, il software creerà un elenco di file recuperabili, che potranno essere recuperati una volta averli selezionati e cliccato su "Recupera". Se si vuole sarà possibile selezionare il "Recupero Completo", per una scansione più completa trovando certamente più file nella ripartizione.