Serie A, chi sono i giocatori più pagati del campionato?

I giocatori di calcio sono tra gli sportivi professionisti più pagati in tutto il mondo, molto di più dei loro colleghi che giocano nei ricchi campionati di pallacanestro NBA, di football NFL e di baseball MLB negli Stati Uniti.

Secondo un recente report di Forbes, tra le più famose ed autorevoli riviste economiche, dopo l’icona del tennis Roger Federer - che è l’atleta che ha guadagnato di più nel 2020 - ci sono tre calciatori nella classifica degli sportivi con gli introiti più alti dell’ultimo anno.

Al secondo posto dietro lo svizzero troviamo, infatti, Cristiano Ronaldo, il portoghese e asso della Juventus che nell’ultima annata si è portato a casa 105 milioni di dollari, più di Lionel Messi (terzo sportivo in assoluto) e Neymar (quarto).

Tra stipendi, premi individuali, contratti di sponsorship e diritti di immagine, il lusitano ex Real Madrid è il calciatore che in assoluto guadagna di più al mondo.

Dopo i 30 milioni di euro e passa che la Vecchia Signora fa arrivare sui conti di Ronaldo, al secondo posto tra i calciatori del massimo campionato italiano con lo stipendio più alto troviamo un altro giocatore bianconero, il difensore centrale Matthijs de Ligt. Il 21enne olandese è sbarcato a Torino dall’Ajax nell’estate del 2019 per 75 milioni di euro, vincendo lo Scudetto con il club piemontese.

Tra i giocatori più promettenti d’Europa, de Ligt oggi è uno dei difensori più richiesti dai top club del vecchio continente. Stando alle ultime voci di mercato, l’olandese – che oggi varrebbe non meno di 90 milioni di euro secondo la KPMG – sarebbe entrato nel mirino del Barcellona di Laporta che ha visto nell’ex lanciere una delle pedine da cui ripartire per la prossima stagione. de Ligt oggi guadagna 8 milioni di euro a stagione.

Dopo i due calciatori della Juventus, sul gradino più basso del podio dei giocatori con lo stipendio più alto in Serie A troviamo l’attaccante dell'Inter Romelu Lukaku. Il possente centravanti della nazionale del Belgio è uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione nel massimo campionato italiano. Grazie ai suoi gol, l’Inter è tornata dopo anni di anonimato a lottare per lo Scudetto, diventando la squadra favorita per la vittoria finale secondo i pronostici Serie A.

Il belga dell’Inter guadagna 7,5 milioni di euro e, sempre secondo lo studio della KPMG, sarebbe al momento il giocatore del massimo campionato italiano con il prezzo del cartellino più elevato (più di 105 milioni di euro).

Guadagna 7,5 milioni di euro anche un altro nerazzurro, il danese Christian Eriksen, passato nel giro di pochi mesi dall’essere considerato un surplus di lusso della rosa dell’Inter a pedina fondamentale del centrocampo di Antonio Conte. L’ex Tottenham (anch’egli cresciuto nelle giovanili dell’Ajax come de Ligt) è arrivato a Milano a gennaio del 2020, faticando però a trovare un posto in squadra. Come detto, però, nelle ultime settimane il giocatore, impiegato dapprima come regista davanti alla difesa e poi come mezzala, si è a poco a poco ritagliato il suo spazio nell’undici titolare dell’Inter, diventando oggi pedina inamovibile.

Scorrendo la nostra classifica dei giocatori di Serie A con lo stipendio più alto troviamo al quinto posto l’attaccante della Roma Edin Džeko. Il 34enne di Sarajevo guadagna quanto Lukaku ed Eriksen dell’Inter. Nelle fila della formazione della Capitale ha messo a segno 116 gol in 247 partite in tutte le competizioni dal 2015.

Prima della Roma, il cigno bosniaco aveva giocato per cinque stagioni in Premier League, con il Manchester City, vincendo due volte il titolo inglese (in precedenza aveva vinto anche la Bundesliga con il Wolfsburg).

Džeko, insieme a Ronaldo della Juventus, è l’unico giocatore ad aver segnato più di 50 gol in tre dei maggiori campionati europei (Bundesliga, Premier League e Serie A).

Chiudono la classifica dei top-10 stipendi di Serie A Paulo Dybala della Juventus (7,3 milioni di euro), Alexis Sánchez dell’Inter (7), Aaron Ramsey e Adrien Rabiot della Juventus (7) e Zlatan Ibrahimović (7).