Tennis: Andreas Seppi vince il torneo di Biella

FRANCESCO LOIACONO - Andreas Seppi ha vinto il torneo di tennis maschile di Biella. Il trentasettenne altoatesino ha superato in finale 6-2 6-1 il britannico Liam Broady. Per Seppi è stato il decimo titolo ATP Challenger vinto nella sua carriera. Nelle semifinali Seppi ha sconfitto 6-1 7-5 l’olandese Robin Haase e Broady ha prevalso 6-3 7-6 sull’ucraino Illja Marchenko. Il russo Daniil Medvedev ha vinto il torneo di Marsiglia in Francia.

Ha battuto in finale 6-4 6-7 6-4 il francese Pierre Hugues Herbert. Il georgiano Nikoloz Basilashvili si è aggiudicato il torneo di Doha in Qatar. Ha superato 7-6 6-2 in finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Tra le donne Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata 6-2 7-6 dalla canadese Eugenie Bouchard nella semifinale del torneo di Guadalajara in Messico. La spagnola Garbine Muguruza ha vinto il torneo di Dubai negli Emirati Arabi. Ha prevalso in finale 7-6 6-3 contro la ceca Barbora Krejcikova.