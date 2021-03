(stevepb /Pixabay)





Il concerto, ispirato al tema “Anno Domini 2021. Pasqua di rinascita: dalle tenebre alla luce. Il futuro nelle mani dei bambini”, e intitolato “Un pianoforte per una nuova coscienza solidale”, si avvale del coordinamento artistico-musicologico di Adriana De Serio, docente nel Conservatorio di Musica di Bari e musicoterapeuta, del coordinamento registico di Angela Campanella e video di Giancarlo Liuzzi (Ass. “Incontri”), e dei patrocini di Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, Movimento Internazionale “Oikart”, Associazione Culturale “Incontri”.



Il concerto viene preceduto da interventi di Santa Fizzarotti Selvaggi, Grazia Andidero, Marida Dentamaro e Corrado Roselli, rispettivamente Presidente e Direttore del Conservatorio di Musica di Bari, Giancarlo Liuzzi, Presidente Associazione “Incontri”, Adriana De Serio; seguono, intervallate, letture poetiche effettuate da Franco Minervini, attore-regista, e la relazione sui paesaggi sonori tenuta da Donato Forenza, Presidente Accademia “Oikart”.



Il programma musicale del concerto prevede esecuzioni con il pianoforte donato all’Associazione Crocerossine d’Italia onlus, da parte di interpreti di varie età anagrafiche: il piccolo pianista Aurelio Sinisi (7 anni) esegue quattro brani di Bastien (Tamburi indiani, Buon compleanno, L’asinello canterino, Danza indiana); il piccolo pianista Dante Maria Sinisi (9 anni) esegue Jock plays the Bagpipes di Dunhill; la diversabile Annalisa Callea esegue al pianoforte il canto popolare Oh che bel castello; il down Giancarlo Camerino danza sulle note della canzone napoletana Guaglione eseguita al pianoforte da Adriana De Serio; il soprano Stella Roselli e la pianista Adriana De Serio eseguono, in duo, Ave Verum di Mozart, La Vergine degli Angeli dall’opera Otello di Verdi, Vissi d’arte, dall’opera Tosca di Puccini, Tu sì ‘na cosa grande di Modugno. La Chanson di F. Schirò viene liberamente eseguita al pianoforte da Betelgeuse.





La trasmissione dell’evento online è prevista giovedì 1 aprile, alle ore 18, sui canali Facebook dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus e dell’Associazione “Incontri”.



Nel contesto di nuove dimensioni creative per un’auspicata fase di ripresa interdisciplinare negli ambiti di cultura, arte e scienza, , il poliedrico evento “Un Pianoforte per una nuova coscienza solidale” può costituire un sensibile contributo di armonia per la rinascita sociale e un’occasione augurale per la Santa Pasqua.

- L’Associazione Crocerossine d’Italia onlus, con la vicepresidente nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi e la responsabile della sezione di Bari Grazia Andidero, ha organizzato un concerto (online) per omaggiare il dono di un pianoforte, da parte di Franco e Adalgisa Ciccarese, alla sezione di Bari dell’Associazione.