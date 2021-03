Vaccino. Omceo Roma: 'caccia' a Johnson & Johnson? Non si può scegliere

ROMA - "Ognuno cerca di avere dosi a sufficienza per poterle somministrare, questo è normale. Ma chi vuole vaccinare lo deve fare con il vaccino che ha a disposizione: il vaccinatore non può scegliere il vaccino che vuole inoculare, deve vaccinare con il siero che ha". Risponde così il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall'agenzia Dire in merito alla 'caccia' alle dosi (non ancora arrivate) del vaccino Johnson & Johnson nel Lazio, gia' contese, a quanto pare, da Asl e farmacie."Abbiamo già il problema che i pazienti vogliono scegliersi il vaccino- prosegue Magi- se ora anche i vaccinatori iniziano a chiedere un siero particolare, direi che questo non va nella direzione di una seria campagna vaccinale, che deve arrivare al termine il prima possibile".