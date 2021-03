VENEZIA — Sono 2.682 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Veneto, per un totale di 352.727 contagiati da inizio pandemia. 29 le persone decedute, che portano il totale a 10.098 vittime. 34.062 le persone in isolamento. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari ci sono 1.375 pazienti Covid (+6 rispetto a ieri), nelle terapie 183 persone (+14).