Porta la firma di Valtteri Bottas la migliore prestazione nel secondo giorno di test in Bahrain. Il finlandese ha così portato davanti a tutti la Mercedes, mentre il campione del mondo in carica Lewis Hamilton continua ad avere problemi di feeling con la nuova W12. I due piloti della Ferrari hanno invece ottenuto il 5° (Leclerc) e 12° (Sainz) tempo. Domani si torna in pista per la terza e ultima giornata.