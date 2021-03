Welfare: 2,5 miliardi per la povertà aiuti anche ai precari

ROMA - Notevole incremento di risorse per il Reddito di cittadinanza (Rdc) e per il Reddito di emergenza (Rem), 2,5 miliardi. Un miliardo in più al Rdc e la possibilità di sospenderlo per al massimo sei mesi, in caso di contratti di lavoro fino a 10 mila euro. Il Rem viene ripristinato con una dote da 1,5 miliardi. Di questi, 663 milioni per 402 mila famiglie povere: tre mensilità (da marzo a maggio) dai 400 agli 800 euro, a seconda dei componenti.

Il requisito di reddito viene alzato per ricomprendere anche la spesa per l'affitto. I restanti 857 milioni vanno invece ai 714 mila lavoratori che hanno finito i sussidi di disoccupazione Naspi e Discoll, tra l'1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che, attualmente, non hanno un occupazione. La domanda a Inps dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 aprile.