ROMA - Per la sanità saranno stanziati circa 5 miliardi, 2,8 miliardi per l'acquisto di vaccini e medicinali, 400 milioni per la gestione commissariale dell'emergenza, 200 milioni per l'avvio della produzione dei vaccini in Italia e 350 milioni per la campagna vaccinale. Previsto dal decreto sostegni anche il via libera ai farmacisti per eseguire le vaccinazioni all'interno delle farmacie.