Aka7even, il primo alunno della scuola di Amici a conquistare la vetta di Spotify Italia

(Foto Ufficio Stampa Fascino)

ELISA SERRANI - Giovane, talentuoso, umile e determinato, Aka 7even, tra i protagonisti più apprezzati della ventesima edizione di Amici, si sta facendo spazio nel cuore e nelle playlist degli ascoltatori grazie alle sue doti vocali ed alla sua personalità. Nato il 23 Ottobre del 2000 a Vico Equense (NA), al secolo Luca Marzano, Aka 7even si presenta come un ragazzo educato, rispettoso, con la faccia pulita ed un’attitudine all’apprendimento ed al lavoro non ovvia data la sua giovane età.

Musicista, produttore, cantautore e rapper, ha attraverso un difficile periodo di crisi epilettiche che l’hanno portato al coma ed è proprio grazie alla musica che è riuscito ad uscirne, tornando alla vita con un approccio diverso, più maturo, più consapevole. Figlio di un ex DJ ed ultimo di 5 fratelli, lascia gli studi per dedicarsi unicamente al canto e partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia (2017), conquistando pubblico e giudici con un’intensa interpretazione, piano e voce, di “When I Was Your Man” di Bruno Mars.

Nel 2018 entra nel roster della Casa di Produzione mantovana Cosmophonix Production - guidata dai due producer Disco d’Oro Gianvito Vizzi e Max Elias Kleinschmidt (già per Einar, Brenda Carolina Lawrance, etc) e viene seguito da Elisa Serrani (Music & Media Press) per la comunicazione e da Peter Marvu per la parte audiovisiva dei suoi pezzi, mettendo in luce sin da subito creatività, urgenza espressiva e versatilità, una versatilità che gli consente, grazie ad un’estensione vocale di raro riscontro, di abbracciare generi differenti, dal pop all’R’n’B, sfiorando il reggaeton e la dancehall, per poi giungere, nel 2020, alla Trap. Trap sempre accompagnata da incisi e ritornelli cantati, peculiarità che distingue i suoi lavori da quelli dei colleghi, rendendoli unici ed identificabili.

Dopo una serie di fortunate pubblicazioni che spaziano tra generi e tematiche, ad Ottobre 2020 collabora con Biondo (Amici 17) su “CoCo”, un brano fresco e sensuale dalle sonorità moderne e raffinate.

Dal suo ingresso nella scuola più seguita d’Italia, ha pubblicato tre brani, “Yellow”, “Mi Manchi” e “Mille Parole”, che hanno ottenuto uno straordinario successo, conquistando numeri incredibili di ascolti, streams e views. E proprio con la seconda release, “Mi Manchi”, ha scalato le più importanti classifiche, collezionando oltre 10.000 di streams e raggiungendo la #1 di Spotify Italia, un risultato eccezionale che non si vedeva per un concorrente del talent firmato Fascino PGT dai tempi di Irama.

Supportato e sostenuto dalla sua Coach Anna Pettinelli e da un fanbase che vanta milioni di seguaci, Aka 7even riconferma il suo talento e la sua capacità di arrivare al pubblico con semplicità, educazione e rispetto; uno splendido esempio di come giungere al successo per la Generazione Z.