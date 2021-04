Ambulanti bloccano Ss16

La manifestazione è stata organizzata dall'Ana, Associazione Nazionale Ambulanti, che protesta sui ristori ottenuti dopo lo stop forzato a causa della pandemia: "Ci sentiamo ormai allo stremo, non sappiamo più cosa fare per farci ascoltare, ci danno miserie, da un anno non ci fanno lavorare e ancora non c'è un piano per ripartire. Da ottobre avevamo chiesto un lockdown solidale per abbassare la curva dei contagi e permetterci poi di ripartire e tornare a lavorare".

- I venditori ambulanti hanno deciso di far sentire la propria voce bloccando in direzione sud la Ss16, nei pressi dello svincolo di Poggiofranco, bloccando in questo modo la viabilità sulla tangenziale che costeggia Bari.