Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 86-83 fuori casa col Panathinaikos

(Via Olimpia Milano Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella trentatreesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 86-83 dopo un tempo supplementare fuori casa con i greci del Panathinaikos Atene. Primo quarto, Punter e Shields 20-6 Armani. Milano prevale 26-15. Secondo quarto, Micov 33-17 per i lombardi. Leday, 42-22. Milano si impone di nuovo 46-29. Terzo quarto, Tarczewski 50-40 Armani. Rodriguez, 55-40. Tarczewski, 57-46. Milano trionfa 59-49. Quarto quarto, Shields 63-49 Armani. Tarczewski, 65-55. Shields, 69-66.

Hezonja impatta per i greci questo quarto termina in parità, 70-70. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Mack, 76-71 Panathinaikos. White allunga, 78-73. Datome tiene in gara l’Armani però 81-75 per i greci. Papagiannis, il Panathinaikos vince questo tempo supplementare e 86-83 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ quarto in classifica con 40 punti insieme ai turchi del Fenerbahce Istanbul e ai tedeschi del Bayern Monaco. Migliori marcatori nei lombardi Micov 15 punti e Punter 13. Nei greci Bentil 16 punti e Papagiannis 14. Nella trentaquattresima giornata l’ Armani Milano giocherà venerdì 9 Aprile alle 20, 45 in casa contro i turchi dell’Efes Istanbul.