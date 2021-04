Bata lancia la nuova linea di scarpe 3D Energy

Una collezione di calzature pensata per donare il massimo comfort ogni giorno, in una scarpa dal peso estremamente leggero, in grado di garantire la migliore stabilità e ammortizzazione. Disegnata in Italia, dall’Innovation Style Center di Bata, la linea 3D Energy è la nuova arrivata nel portfolio di sneakers del marchio, ed è pronta ad essere lanciata su tutti i mercati del Brand nella primavera. Esiste una sneaker urban che consenta di sentirsi sempre al massimo del comfort? Bata, leader mondiale nelle calzature, ha creato la linea 3D Energy per rispondere a questa necessità.

Ma perché 3D Energy? Perché sono sneakers disegnate e perfezionate per rispondere a specifiche richieste di un target altrettanto preciso, nate da un’attenta combinazione di tre tipologie di tecnologia tridimensionale, per permettere il massimo comfort.

L’obiettivo del design delle sneakers 3D Energy è stato raggiunto grazie alla tecnologia Tri-comfort, che appunto si basa su tre caratteristiche fondamentali: la suola ammortizzata, per dare un boost ad ogni passo, la memory foam, per perfezionare la sospensione, ed infine la stabilizzazione della parte posteriore del piede, per garantire il perfetto comfort ed equilibrio. La nuova collezione 3D Energy è pensata sia per la donna che per l’uomo, con 5 modelli differenti per lei – dalla stringata a quella più fasciante alla caviglia – e 6 modelli per lui, in perfetto stile urban.

3D Energy rappresenta l’evoluzione dello Shoe Design Bata, che unisce grande concretezza, studio ed energia creativa.

Un’affinata ricercatezza di materiali per andare incontro alle ultime tendenze del mondo delle sneakers che oggi non rappresentano più un’esigenza di sola comodità, ma un vero e proprio status symbol da indossare in qualsiasi contesto, unendo il benefit del movimento alla bellezza del fashion.

Chi compra da Bata oggi vuole acquistare un prodotto attuale, comodo e piacevole, per stare al passo con una vita piena, fatta di amicizie, relazioni e lavoro che impegna full time. E, senza dubbio, le sneakers 3D Energy rispondono a tutte le caratteristiche che deve assolutamente avere una scarpa alla moda e funzionale per tutti i giorni. Il comfort ed il range price accattivante sono garanzia di un prodotto di qualità e che deve durare, proprio come l’intento Bata nel proporre questa nuova energizzante collezione.