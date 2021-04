Tennis: Gianluca Mager vince il torneo di Marbella

FRANCESCO LOIACONO - Gianluca Mager vince il torneo di Marbella in Spagna. Supera in finale 2-6 6-3 6-2 lo spagnolo Jaume Munar. Mager è molto efficace con i lungolinea e i pallonetti. Lo spagnolo si oppone con gli smash ma non basta per superare il tennista Italiano. In semifinale Mager prevale 6-7 6-4 6-1 su Alessandro Giannessi.

Nei quarti di finale Mager supera 4-6 6-3 6-2 Roberto Marcora. Alessandro Giannessi prevale 6-0 6-3 su Martin Kllizan. Negli ottavi di finale Mager si impone 6-4 6-3 con lo svedese Elias Ymer. Alessandro Giannessi supera 6-4 6-3 il portoghese Pedro Sousa e Roberto Marcora prevale 6-4 7-5 col lettone Ernest Gulbis.