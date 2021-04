Basket, il San Severo perde 75-72 fuori casa col Capo d'Orlando

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata della seconda fase, la poule salvezza di A/2 di basket maschile il San Severo perde 75-72 fuori casa col Capo d’Orlando. Primo quarto, Clarke 20-12 per i pugliesi. Antelli, il San Severo prevale 22-15. Secondo quarto, Contento 30-18 per i pugliesi. Ogide, il San Severo si impone di nuovo 42-32. Terzo quarto, tripla di Ikangi 56-43 per i pugliesi. Mortellaro, il San Severo trionfa 61-53.

Quarto quarto, Johnson 73-72 per i siciliani. Il Capo d’Orlando vince questo quarto e 75-72 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. Migliori marcatori, nei pugliesi Clarke 21 punti e Contento 16. Nel Capo d’Orlando Johnson 25 punti e Floyd 23. Il Casale Monferrato vince 70-69 in casa col Latina. Nella seconda giornata giovedì 29 Aprile il San Severo giocherà alle 18 in casa col Casale Monferrato.