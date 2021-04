Calcio, Lega Pro: ecco il regolamento dei play off per la promozione in Serie B

La Lega Pro ha comunicato il regolamento per i play off per la promozione in Serie B. Nei due turni di fase nazionale e nella final four che comprenderà semifinale e finale ci saranno partite di andata e ritorno con qualificazione al turno successivo in caso di parità dopo 180 minuti delle squadre meglio classificate al termine della fase regolare del torneo.

Parteciperanno ai play off le squadre classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e la squadra classificata all’undicesimo posto nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata. Il primo turno della fase play off del girone si svolgerà in gara unica Domenica 9 Maggio. Il secondo turno in gara unica Mercoledì 12 Maggio. Il primo turno della fase play off nazionale si disputerà con gare di andata e ritorno. L’andata Domenica 16 Maggio e il ritorno Giovedì 20 Maggio. Il secondo turno si svolgerà con gare di andata e ritorno.

L’andata Lunedì 24 Maggio e il ritorno venerdì 28 Maggio. Le Final Four si giocheranno con semifinali e finali di andata e ritorno. Nelle semifinali l’andata si svolgerà Martedì 1 Giugno e il ritorno Sabato 5 Giugno. Nelle finali che decideranno la squadra che sarà promossa in Serie B l’andata si giocherà Mercoledì 9 Giugno e il ritorno Domenica 13 Giugno.