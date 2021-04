Champions: super Mbappè abbatte il Bayern. Blitz del Chelsea sul Porto

(via Psg Fb)

Gol e spettacolo hanno caratterizzato la sfida tra Bayern Monaco e Psg, terminata 3 a 2 per i parigini. È stato Mbappè l'assoluto protagonista della serata. Al 3’ proprio il francese ha sbloccato il risultato con un tiro che ha trovato un'opposizione non irresistibile di Neur. Marquinhos ha raddoppiato al 28' sfruttando con freddezza un ottimo assist di Neymar.I padroni di casa sono riusciti a rimettere in equilibrio il punteggio. Al 37' Choupo-Moting ha battuto Navas di testa e al 60' Muller ha firmato il 2 a 2 schiacciando di testa su cross di Kimmich.Al 68' ancora Mbappè ha regalato alla sua squadra una vittoria importantissima nell’economia della qualificazione. Dopo un'azione personale, ha lasciato partire un tiro preciso che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.Nell’altro match della serata, il Chelsea ha ipotecato la qualificazione con il 2 a 0 in trasferta sul Porto.Al 32' Mount ha aperto le marcature liberandosi del diretto avversario con un numero e lasciando partire un diagonale preciso.Chilwell ha raddoppiato all'85'. Approfittando di un controllo errato di Corona, il laterale dei blues si è involato verso la porta saltando il portiere e depositando la palla nella rete sguarnita.