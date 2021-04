Ronaldo e Dybala stendono il Napoli

(via Juventus Fb)





All'1-0 siglato da Cristiano Ronaldo al 12' (il portoghese batte Meret con un destro su cross basso di Chiesa), al 73' segue la rete del raddoppio siglata da Dybala. L'argentino da poco subentrato ad Alvaro Morata, torna al goal con un sinistro a giro sul quale nulla può fare Meret. Al 90' il Napoli accorcia le distanze su rigore realizzato da Insigne e concesso dal Signor Mariani per l'atterramento di Oshimen da parte di Chiellini.





La rete dei partenopei non compromette il ritorno al successo dei bianconeri dopo il 2-2 nel derby della Mole. La Juventus in virtù di questa vittoria, torna anche al terzo posto con 59 punti, scavalca l'Atalanta (ferma a 58 punti) e si reinserisce nella corsa per la Champions League.

All'Allianz Stadium nella serata di mercoledì 7 aprile 2021, per il recupero della gara valida per la terza giornata di Serie A, non disputatasi il 4 ottobre 2020 a causa dei casi di Covid-19, la Juventus piega il Napoli per 2-1.