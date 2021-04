Condanna per l’aggressione alla giornalista Maria Grazia Mazzola, Decaro: "Le giunga abbraccio intera città di Bari"

BARI - Il sindaco di Bari Antonio Decaro esprime soddisfazione per la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione di Monica Laera, che nel febbraio di tre anni fa minacciò di morte e aggredì fisicamente la giornalista del TG1 Maria Grazia Mazzola.“La condanna per lesioni e minacce con aggravante del metodo mafioso - commenta Decaro - riconosce la brutalità dell'aggressione subita da Maria Grazia Mazzola mentre svolgeva il suo lavoro.Il Comune, nel costituirsi parte civile con gli avvocati civici Biancalaura Capruzzi e Camilla Caporusso nel processo ai danni di Monica Laera, ha voluto sin da subito condannare con fermezza quest’atto violento chiaramente riconducibile a logiche di supremazia e controllo del territorio proprie dei clan criminali.A Maria Grazia Mazzola, che con coraggio ha denunciato l’accaduto, giunga l’abbraccio dell’intera città e la solidarietà di tutti i baresi che come lei non si sono mai arresi davanti a queste logiche. L’informazione, il diritto alla cronaca e il lavoro di denuncia nella nostra città sono un diritto sacrosanto da difendere in tutte le circostanze”.