Cerignola, 81enne uccisa in casa

PIERO CHIMENTI - Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua camera del letto, in cui è stata rinvenuta una pistola e poco distante il corpo del marito 83enne. Il fatto è avvenuto a Cerignola, in provincia di Foggia, dove a fare la sconcertante scoperta ed a dare l'allarme è stato il figlio della coppia. Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua camera del letto, in cui è stata rinvenuta una pistola e poco distante il corpo del marito 83enne. Il fatto è avvenuto a Cerignola, in provincia di Foggia, dove a fare la sconcertante scoperta ed a dare l'allarme è stato il figlio della coppia.



Tra le ipotesi al vaglio della polizia c'è quello di omicidio-suicidio, con l'uomo, ricoverato in ospedale in gravi condizioni per una ferita alla testa, che non sopportava la sofferenza della moglie affetta da demenza senile.