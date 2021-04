- Nel recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli perde 1-0 in casa con la Casertana. Nel primo tempo al 23’ Soleri del Monopoli con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 33’ i campani passano in vantaggio con Cuppone di testa su cross di Pacilli. Nel secondo tempo al 5’ Icardi della Casertana va vicino al raddoppio. Al 93’ De Paoli dei pugliesi sfiora il pareggio. Al 95’ Starita dei biancoverdi non concretizza una buona occasione. Il Monopoli è undicesimo in classifica con 40 punti.