Confindustria Bari-Bat: Francesco Berardi è il nuovo presidente della piccola industria

BARI - Francesco Berardi è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bari BAT. Con questa carica Berardi assume, per Statuto, anche quella di vicepresidente di Confindustria Bari BAT.Berardi, biscegliese, laureato in Giurisprudenza, CEO di Assicredit & Finance srl, ha ricoperto in precedenza la carica di presidente della Sezione Finanza e Assicurazioni ed è attualmente componente del Consiglio generale dell’associazione degli industriali barese.Eletto ieri all’unanimità dall’Assemblea delle piccole imprese associate ha dichiarato: “Il mio impegno sarà quello di offrire un punto di riferimento certo a cui le imprese associate potranno rivolgersi per ricevere sostegno, consigli, indicazioni, formazione e informazioni per fronteggiare una crisi che ha spazzato via ogni tradizionale certezza della vita aziendale. Per fare questo metteremo in campo tutto il nostro know how, condividendo le idee e le proposte che giungeranno da tutti gli imprenditori del Comitato Piccola Industria. Finanza, internazionalizzazione, green economy sono alcuni dei temi di cui ci occuperemo. Nei prossimi mesi ritengo sia fondamentale sostenere le imprese nell’autoanalisi economico-finanziaria e nella conoscenza di nuovi strumenti finanziari. Presto, infatti, finiranno le misure di sostegno pubblico che hanno consentito nell’ultimo anno a molte aziende di superare una pesante e improvvisa crisi di liquidità e si dovrà fronteggiare incombenze finanziarie che ora possiamo solo immaginare. Il bienno che avremo davanti porrà alle imprese molte problematiche e Confindustria si impegnerà per sostenerli.“