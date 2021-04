Ottimo risultato per il secondo appuntamento con "Svegliati amore mio"

(Credits: Ufficio Stampa Mediaset)

Ancora un ottimo risultato per “Svegliati amore mio”. Il secondo appuntamento con la serie in tre puntate interpretata da Sabrina Ferilli ha raggiunto 3.586.000 spettatori (3.704.000 nella fascia di prime time) e una share del 14.74%, che sale al 15.25% sul pubblico attivo.

Programma non sportivo più visto della prima serata, la miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi in onda su Canale 5 è ispirata a una storia vera e vede Sabrina Ferilli nuovamente impegnata in un racconto di interesse sociale.

“Svegliati amore mio”, inoltre, ha toccato picchi del 18.48% di share e di 3.950.000 spettatori. Ottimo anche il riscontro sul pubblico femminile, con il 24.60% di share tra le donne 25-34enni e il 21.30% tra le 20-24enni.