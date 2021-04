Covid, Figliuolo: ''A maggio in arrivo 17 milioni di dosi''

ROMA - "In questo trimestre l'Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l'Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670mila conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150 mila a maggio e le restanti 4 milioni a giugno'' - ha annunciato Figliuolo. E' un carico che ci permette di tamponare la situazione e le limitazioni sugli altri vaccini e che ci consentirà di avere 17 milioni di dosi a maggio e di somministrare altre 500mila dosi al giorno".