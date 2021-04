Covid, Zullo (FdI): "Dopo la fabbrica della mascherina Emiliano pensa a quella dei vaccini con l'aiuto di San Nicola"

BARI - “Il presidente Michele Emiliano è sicuramente un gran furbastro, quando vede che la sua immagine – specie quella sul piano politico nazionale – è a rischio, perché la Puglia inizia a essere UN CASO del quale parlano anche i quotidiani inglesi, tira fuori da cilindro una distrazione. Questa volta addirittura San Nicola che dovrebbe aiutarlo a mettere d’accordo americani e russi e consentirgli di produrre in Puglia il vaccino russo". Così in una nota, capogruppo FdI.“Ora se la Puglia non fosse ancora in zona Rossa, mentre quasi tutta l’Italia torna in Arancione, se non avessimo ancora tanti contagi e le terapie intensive stressate con indici di occupazione ancora troppo alti - prosegue Zullo - ci sarebbe da seppellire le dichiarazioni di Emiliano con una grossa risata. Immaginiamo Emiliano mentre parla con russi e americani e poi dice loro: tranquilli ora ci pensa San Nicola!".“Ma sicuramente è riuscito a spostare l’attenzione dal disastro ai santi… A questo punto un consiglio: invochi pure San Nicola, perché la situazione pugliese ha davvero bisogno di un miracolo. Ma lasci stare le trattative per una fabbrica pugliese di produzione vaccino… i pugliesi non sanno ancora quanto è costata quella per le mascherine!”, conclude Zullo.