Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la Pole Position del Gran Premio di Emilia Romagna in programma sul tracciato di Imola dalle ore 15.00 di domenica 18 aprile e valida quale seconda prova del Mondiale di Formula Uno 2021. Per il campione del mondo è la 99ma pole della sua carriera. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da Sergio Perez su Red Bull. La seconda fila, sarà composta dall'altra Red Bull, pilotata da Max Verstappen e dalla Ferrari di Charles Leclerc.