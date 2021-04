Esenzione ticket post-Covid, i capigruppo di maggioranza: “No ad 'appropriazioni indebite' da parte dell'opposizione”

BARI - "Come già espresso in una nota dal presidente della Commissione Sanità, Mauro Vizzino, il provvedimento per garantire l’esenzione del ticket in favore delle persone che hanno superato l’infezione da Covid ma che necessitano ancora di visite mediche, esami diagnostici e controlli sanitari, è stato emanato dalla Giunta regionale recependo istanze emerse in Commissione Sanità condivise dai Consiglieri di maggioranza e opposizione". Così in una nota i capigruppo di maggioranza"Lo stesso presidente Vizzino - continua la nota - si era fatto ‘portavoce’ della questione al Dipartimento Salute e all’Assessorato dove, tra l’altro, il tema era già da tempo tra le priorità nell'agenda dell’assessore Lopalco. Reputiamo, come Capigruppo di maggioranza, che sia alquanto strumentale e triste la posizione del consigliere Pagliaro, riportata in un comunicato, che fa passare per risultato dell’opposizione ciò che in realtà rappresenta una posizione condivisa, e già attenzionata, a sostegno di tante persone a cui questa pandemia ha lasciato segni e sofferenze e che necessitano di ulteriori controlli per stabilire le condizioni di salute dopo l’avvenuta guarigione dal virus. Stigmatizziamo l’esternazione del consigliere Pagliaro, perché non possono esistere meriti di parte su risultati condivisi e pesanti oneri per la maggioranza su posizioni di disaccordo. Noi, come forze di maggioranza, siamo sempre pronti a recepire eventuali critiche, ma allo stesso tempo non possiamo accettare ‘appropriazioni indebite’", conclude la nota.