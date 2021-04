BOLOGNA - "Il monitoraggio dellarileva, nella settimana 24-30 marzo, una lieve riduzione dei nuovi casi (-5,9%), a fronte di un aumento dei decessi e di un peggioramento degli indicatori ospedalieri: 10 Regioni sopra la soglia di saturazione per l'area medica e 13 per le terapie intensive con punte di oltre il 60%". Lo rende noto la fondazione indipendente."Ancora indietro - prosegue la nota - la protezione di anziani e fragili: degli over 80 il 28,3% ha completato il ciclo vaccinale e il 27,4% ha ricevuto solo la prima dose, ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 anni e nessun dato disponibile sui fragili. Eppure solo una rapida e massiccia immunizzazione di anziani e persone vulnerabili permetterà di riaprire in sicurezza il paese".