Federico Rossi, esce il primo singolo solista ‘Pesche’

Pesche è il primo singolo da solista di Federico Rossi, prodotto da ITACA (Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti) in uscita il 9 aprile. Il brano descrive la difficoltà di aprirsi completamente all’interno di un rapporto, nonostante il desiderio di lasciarsi andare e vivere a pieno il sentimento.

“Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo. – racconta Federico Rossi –Il brano nasce da una forte consapevolezza: il timore di rivelare completamente me stesso all’interno di una relazione. In Pesche, in modo molto ironico e leggero, descrivo la mia personale liberazione da questo stato d’animo.