L'Olanda ha sospeso tutte le vaccinazioni con AstraZeneca fino al prossimo 7 aprile. Secondo il Teleegraf lo stop è stato diramato per l'utilizzo del vaccino anglo-svedese negli over 60, dopo i casi di trombosi avvenuti. Il giornale olandese ha spiegato che i 700 appuntamenti presi con gli altrettanti pazienti sono stati annullati per evitare lo spreco del farmaco che sarebbe rimasto nelle fiale.