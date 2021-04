Incendio all'ArcelorMittal: "Tragedia sfiorata"

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindacato della Usb, Francesco Rizzo: "E' stata una tragedia sfiorata. A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa. Non se ne può più. Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi, con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli '#SvegliatiAmoreMio', invece di manutenzionare gli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini".





I sindacati di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb chiedono un incontro coi responsabili del reparto in cui è avvenuto l'incidente, per analizzare l'accaduto e prendere delle contromisure affinché tali fatti non accadano più.

Tragedia sfiorata all'ArcelorMittal, dove è avvenuta un'esplosione seguita da un incendio, domato dai Vigili del Fuoco, durante la colata continua nel reparto Acciaieria 2. Fortunatamente non ci sarebbero feriti tra gli operai presenti nella linea di produzione. Per il siderurgico l'incidente non ha provocato "alcuna interruzione del ciclo produttivo, né danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi. Gli addetti e il sistema hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell'Acciaieria 2".