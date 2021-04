Nel secondo tempo al 6’ Pettinari del Lecce non concretizza una buona occasione. Al 31’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Coda su rigore concesso per un fallo di Benedetti su Henderson. Al 35’ Coda sfiora il raddoppio. Al 93’ Quaini va vicino al pareggio. Sesta vittoria consecutiva per il Lecce. E’ secondo in classifica con 58 punti.

Nella trentaduesima giornata di Serie B il Lecce vince 1-0 a Pisa. Nel primo tempo al 2’ Hjulmand dei salentini con un tiro di destro non inquadra la porta. All’ 8’ Marconi dei toscani non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 27’ Palombi del Pisa va vicino al gol. Al 31’ espulso il tecnico della squadra toscana Luca D’ Angelo per proteste.