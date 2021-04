Innovazione: Il ‘Preziosissimo Sangue’ di Bari prima scuola italiana mappata in realtà aumentata

BARI - Giovedì 8 aprile alle 10,30, si presenterà alla stampa la prima scuola italiana mappata in realtà aumentata. Il progetto è stato sviluppato dagli alunni della scuola media ‘Preziosissimo Sangue’ di Bari (via Scipione l'Africano, 272) insieme alla startup innovativa di Bari Augmented.city.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Suor Francesca Palamà, preside Scuola Preziosissimo Sangue

Suor Giuseppina Fragasso, direttrice Scuola Preziosissimo Sangue

Lorenzo Montagna, presidente VRARA (Virtual Reality/Augmented Reality Association) Italia

Katherina Ufnarovskaia, CEO Augmented City

Augmented.city è la startup barese che nell’ottobre del 2020 ha completato la mappatura di Bari, prima città in tutto il mondo ad avere una sua copia in realtà aumentata, costituita da nuvole di punti in 3D, disponibile su un’app scaricabile sia su iOS che su Android.