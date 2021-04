La Canadian Chamber in Italy si rinforza

Uno spazio per promuovere l’Italia ai canadesi, e le opportunità di affari in Canada alle imprese italiane: questa è la Canadian Chamber in Italy, associazione no profit attiva da anni a Roma, che oggi è pronta a rilanciare la sua attività con un direttivo rafforzato per dare una ventata di freschezza e dinamicità alle proprie attività.

Il nuovo board lavorerà in piena continuità e unità di intenti con la gestione precedente, ma con l’apporto di forze giovani e nuove idee per continuare a far crescere il network tra imprese, associazioni e istituzioni lungo l’asse Italia-Canada

Il nuovo Presidente dell’Associazione è Caterina Passariello, volto emergente tra i più promettenti nel mondo della giovane imprenditoria, project manager della società di consulenza alle imprese Euromed International Trade: «Sono onorata e motivata nell’assumere questo importante incarico. Nel contesto aziendale in cui opero seguiamo da anni le innumerevoli opportunità commerciali e di cooperazione, esistenti e potenziali, tra Italia e Canada per conseguire reciproci vantaggi in termini di investimenti, crescita e flussi di esportazioni. Lavoreremo per continuare a promuovere e incrementare queste nuove occasioni di incontro, anche attraverso il sostegno al CETA, l’accordo di libero scambio che ha portato a un incremento degli affari e contribuito nell’ultimo anno a limitare gli effetti negativi dell’emergenza Covid».

Ad affiancare la Presidente Passariello sarà il Vicepresidente Domenico Letizia, giornalista e analista casertano tra i più attivi autori di ricerche e approfondimenti sulla blue economy, la pesca e la geopolitica canadese: “Il Canada è una scoperta continua. Un Paese al centro di proficui rapporti diplomatici, che insegue valori universali di stato di diritto e tutela dei diritti umani, impegnato in politiche di innovazione in tema di green economy e per lo sviluppo di processi organizzativi aziendali rispettosi dell’ambiente, dell’Oceano e della dignità delle persone. Riuscire a sviluppare sinergie tra imprese, università, centri studi e Ngo italiane e canadese è un sogno da realizzare, innanzitutto, per la crescita economica e formativa del tessuto delle PMI italiane e del Mediterraneo”.

Gli auguri al nuovo board arrivano dal Fondatore e Presidente uscente José Salgado: «Esprimo le mie felicitazioni per il rinnovamento e il rilancio di questa realtà, che sono certo continuerà a operare con incisività nello sviluppo di relazioni proficue tra i due Paesi che amiamo. Cedo il testimone a un nuovo direttivo costituito da forze giovani e brillanti che apporteranno alla nostra causa un valore aggiunto in termini di idee, innovazione e lungimiranza».

La Canadian Chamber in Italy riparte dunque con slancio verso traguardi sempre più ambiziosi da raggiungere attraverso la cooperazione, lo sviluppo sostenibile, il sostegno agli affari e allo scambio di competenze tra due Paesi che condividono una lunga storia di amicizia, presente e futura.

Per maggiori informazioni: https://www.canadianchamberinitaly.com/