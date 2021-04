- Sconfiggendo per 4-1 l'Avellino al Liberati nel pomeriggio di sabato 3 aprile, la Ternana conquista la Serie B con 81 punti, al termine dell'incontro di cartello della trentaquattresima del Girone C. In virtù di questo risultato, che è andato oltre il sufficiente pareggio da poter ottenere con gli irpini, la compagine umbra è la prima squadra di Serie C a ottenere il passaggio nel secondo campionato nazionale.